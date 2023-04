En la última edición de su programa, Magaly Medina se quebró al leer un extenso comunicado de Camila Ganoza, en donde le agradece por todo su apoyo. Además, en líneas finales, le envía un mensaje de empoderamiento a su pequeña hija.

“Para ti gorda que has estado en boca de muchos medios televisivos que sin ningún reparo te han nombrado con nombre y apellido, como si tu seguridad no valiera nada”, se lee en el comunicado.

“Prometo dar lo mejor de mí como siempre, como considero que lo he hecho hasta ahora. Sé que será difícil digerir y conocer tanta información que se ha vertido, pero estoy segura de que te sentirás orgullosa de mí” , leyó Magaly.

Magaly Medina le recomendó a Camina Ganoza que no descuide la educación de su pequeña hija, pues esa es la base para que brille en un futuro.

“Sácala adelante, que estudie, no dejes que nadie le haga perder horas de estudio, que estudie para que algún día tenga un futuro brillante por sus propios medios y sea una mujer independiente, lo que tú no fuiste y por lo que has pasado por todo esto”, expresó Magaly Medina.

