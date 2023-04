La ex conductora de “Préndete”, Melissa Paredes, reveló que intentó vender el anterior anillo de compromiso que le entregó su exesposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

Este jueves 13 de marzo en el programa “Amor y Fuego”, la modelo reveló detalles sobre su nuevo compromiso y el aro que recibió del bailarín Anthony Aranda, quien le pidió matrimonio durante su paseo en Disneyland.

“Lindos todos, tres (anillos) ya tenía. (¿Guardas algunos?) Uno sí. El anterior lo devolví de tonta. (El que tengo) en realidad he intentado venderlo, pero me quisieron dar muy poco y no vale la pena”, expresó.

Asimismo, la modelo describió cómo es la nueva joya que recibió en su reciente propuesta de casamiento. “Es un diseño muy clásico. Es un diamante con certificado GIA y todo. No es circón, el circón brilla mucho más”, señaló.

Melissa Paredes recibió propuesta de matrimonio de Anthony Aranda en Disneyland

¡Boda a la vista! Melissa Paredes está radiante de felicidad, pues durante su paseo a Disneyland junto a Anthony Aranda, su hija y su sobrina, el bailarín la sorprendió con una pedida de mano dentro del parque temático.

Según la descripción de las emotivas fotos publicadas en Instagram, Melissa Paredes y Anthony Aranda se han comprometido el 6 de abril de este año, pero decidieron informarle a sus seguidores en general un día después.

