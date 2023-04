La modelo Melissa Paredes reveló la razón por la que cree que fue recientemente separada del programa de espectáculos “Préndete” a pesar de haber tenido un abuena relación con la producción.

Este jueves 13 de abril, la presentadora de televisión se presentó en “Amor y Fuego” para contar cómo fue su salida de Panamericana Televisión.

“Bueno, yo me llevo bien con la productora, con el equipo de producción y todos me han tratado bien. Por ese lado todo bien. (...) Yo tuve un contrato por un mes, en el segundo me volvieron a renovar y ya en el tercer mes ya no. Sus motivos tendrán”, expresó Paredes.

Asimismo, el conductor Rodrigo González le preguntó si creía que su salida se habría debido a su disputa legal con Lady Guillén, a quien demandó por haber transmitido en su programa unos audios y videos donde se escuchaba a su menor hija.

“Sí, yo creo que fue por eso. Lo que pasa es que a ella se le ingresó una querella por el tema de difamación e invasión a la privacidad”, señaló la prometida de Antony Aranda.

Lady Guillén sobre denuncia de Melissa Paredes

En conversaciones con Diario Correo, Lady Guillén se pronunció sobre la denuncia de Melissa Paredes, afirmando que no tendría por qué responder, pues no quiere estresarse con esos temas, ya que está enfocada en su trabajo en la TV.

“Yo siempre he cogido las cosas productivas de mi vida. Para mí es insignificante lo que pueda opinar o decir cualquier persona sobre mi trabajo, no le tomo importancia (...) no tomo importancia a opiniones y tonterías que no me suman. Yo tengo clarísimo lo que realmente he querido en la vida, desde que me dieron la oportunidad de tener un programa de televisión”, contó Lady Guillén.

