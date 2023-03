Hace unas semanas, Melissa Paredes confirmó que su salida de “Préndete” está relacionado con la demanda que inició contra Lady Guillén por violación a la intimidad, esto por difundir videos y audios de su hija en su programa “Dilo fuerte”.

“Resulta que en Trome salió esta noticia (de la denuncia de Lady Guillén) y al parecer no les gustó, pero creo que como ciudadana tengo todo el derecho de hacer valer mis derechos y lo que yo creo que es lo correcto”, sostuvo Melissa Paredes para Amor y Fuego.

Lady Guillén se pronuncia sobre denuncia de Melissa Paredes

En conversaciones con Diario Correo, Lady Guillén se pronunció sobre la denuncia de Melissa Paredes, afirmando que no tendría por qué responder, pues no quiere estresarse con esos temas, ya que está enfocada en su trabajo en la TV..

“Yo siempre he cogido las cosas productivas de mi vida. Para mí es insignificante lo que pueda opinar o decir cualquier persona sobre mi trabajo, no le tomo importancia (...) no tomo importancia a opiniones y tonterías que no me suman. Yo tengo clarísimo lo que realmente he querido en la vida, desde que me dieron la oportunidad de tener un programa de televisión”, contó Lady Guillén para Diario Correo.

Luego continuó con: “lo que sí es que creo que es importantísimo tener en este tema, en esta situación, es dejar en claro que Panamericana es un canal sumamente de prestigio (...) yo soy perfil bajo, yo trabajo sin hacer bulla, no expongo mi vida privada, no tendría por qué estar respondiendo y mucho menos estresándome, es insignificante todo lo que haya pasado en ese tema. Yo sí quiero resaltar que el ser malagradecidos en la vida nos va a pasar factura”.

Te puede interesar