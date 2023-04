Wilmer Arica, abogado de Melissa Paredes, dio a conocer lo que exige la exconductora de “Préndete” en su demanda a Lady Guillén por los delitos de difamación agravada y violación a la intimidad de su hija.

Cabe mencionar que la denuncia, presentada en el Noveno Juzgado Penal Unipersonal de Lima, se dio luego de que la presentadora de televisión difundiera en su programa “Dilo fuerte” las grabaciones de audio y video donde se escuchaba la voz de la menor llorando el 4 de julio de 2022.

El representante legal indicó que Paredes pide, además de una compensación económica, una pena privativa de libertad para Guillén.

“El delito que se le imputa es difamación agravada y violación a la intimidad. Se ha solicitado la pena privativa de la libertad por el plazo de dos años y cuatro meses, así como una reparación civil de 300 mil soles”, señaló Arica para Trome.

Lady Guillén sobre denuncia de Melissa Paredes

En conversaciones con Diario Correo, Lady Guillén se pronunció sobre la denuncia de Melissa Paredes, afirmando que no tendría por qué responder, pues no quiere estresarse con esos temas, ya que está enfocada en su trabajo en la TV.

“Yo siempre he cogido las cosas productivas de mi vida. Para mí es insignificante lo que pueda opinar o decir cualquier persona sobre mi trabajo, no le tomo importancia (...) no tomo importancia a opiniones y tonterías que no me suman. Yo tengo clarísimo lo que realmente he querido en la vida, desde que me dieron la oportunidad de tener un programa de televisión”, contó Lady Guillén.

