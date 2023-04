Anthony Aranda muere de amor por Melissa Paredes y su hija: “Esas sonrisas son lo más bonito”

Hace un tiempo atrás, Melissa Paredes explicó que no se iba de vacaciones con Anthony Aranda porque no querían dejar sola a su hija. Sin embargo, ahora la pareja presume su primer viaje juntos al lado de la pequeña.

Ambos no dudaron en compartir videos desde el aeropuerto Jorge Chávez y en el salón VIP brindaron por su amor. “Salud, amorcito”, le dice el bailarín, y ella responde: “El gin siempre cae bien en cualquier momento”. Al fondo aparece la niña de 5 años jugando mientras esperan subir al avión.

En otro clip, se muestran dentro del avión y a punto de despegar. La pequeña Mía y Melissa se muestran felices por las primeras vacaciones juntos. “ Esas sonrisas son lo más bonito ”, escribió el ‘Activador’, que tiene un año y cuatro meses con la modelo.

Cabe mencionar, que la pareja quería salir de viaje desde hace varios meses, pero no lo hacían por el permiso de Rodrigo Cuba. “Él es bien casero como yo, pero así como entiende eso, también entiende que no puedo viajar por ese motivo. Todavía no tengo el valor de tomar esa decisión, quizás en algún momento se dé o quizás no”, expresó Melissa Paredes tiempo atrás.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO