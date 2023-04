La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió a la polémica separación de la pareja de influencers peruanos Carolina Braedt y Bruno Vega.

Este jueves 13 de marzo, la presentadora de espectáculos criticó que la hija del empresario Walter Braedt haya escondido su presunto romance con el francés Anders Partouche.

“Ella se fue a Paris, descubrió otro mundo, otra vida, estaba sola después de tantos años, pero eso no es un pecado. Tú puedes tener una crisis existencial y decir ‘esto no me gusta, ya no me siento cómoda en el otro lado’, pero tienes que ser honesta contigo misma y con la otra persona”, expresó Medina.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ mencionó el video donde se ve a el popular ‘Morsi’ besando a otra mujer en una discoteca. “Y cuántos más habrán, como ella (Carolina) ha dejado entrever”, señaló.

“Vendieron una imagen idílica ante cámaras y ella tuvo que ser más honesta a la hora. No solo con la persona con la que está, sino con el público que la sigue, porque ella como influencer tiene marcas que la respaldan. Ella es una figura limpia ahora involucrada en un escándalo de esta magnitud”, agregó, en otro momento.

¿Qué pasó con el matrimonio de ‘Fashaddicti’ y ‘El Morsi’?

Un año después de haberse casado, surgieron rumores sobre un distanciamiento de la pareja que terminó con la confirmación de su separación.

El 30 de marzo, a través de su cuenta de Instagram, la joven aseguró que habían finalizado su relación en buenos términos. Sin embargo, días después, los seguidores empezarían a tener distintas teorías de por qué todo se terminó y no de la mejor manera.

