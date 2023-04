La ex chica reality Diana Sánchez reveló lo que pudo comprarse gracias al exorbitante sueldo que ganaba cuando participaba en el desaparecido ‘Combate’.

Luego de que se revelara que conocidas figuras del mencionado programa reality ganaban hasta 12 mil dólares, la influencer fue consultada al respecto.

“Sí, a mí me pagaron bien, he visto los números interesantes, interesantes (ríe). Yo me siento contenta por el sueldo que recibía en ‘Combate’ y no me he quejado para nada de eso”, expresó para Trome.

Asimismo, la modelo, quien se encuentra de visita en Perú hasta el 16 de abril, mencionó que con su paga mensual logró adquirir varios bienes.

“Siempre he ahorrado. Antes de irme de aquí, tenía tres carros, dos de ellos los compré y uno lo gané en ‘El gran show’ y también había construido dos departamentos que se los dejé a mis padres para que ellos lo manejen. También vendí mis tres barberías, mi tienda de ropa, que monté con lo que gané, así que ahorré platita para estar tranquila”, explicó.

Diana Sánchez y Dan Guido: quién es el novio de la ex chica reality que lucha contra el cáncer

Dan Guido es la pareja de Diana Sánchez, a quien conoció en septiembre de 2018 y quedó flechado de ella. El novio de la concursante de “Reinas del show” tiene 32 años y es profesor de Educación Física en Nueva York. Cuando vino al Perú conoció a la mujer que le robaría el sueño.

Aparentemente, todo marchaba bien en la vida del deportista hasta que fue diagnosticado con cáncer. “Hace un mes disfrutaba felizmente de mi cumpleaños número 32 sin importarme nada en el mundo. Días después me encontré ingresado en el hospital con esas palabras siempre temidas: cáncer y leucemia. Las cosas empeoraron rápidamente y me enfrenté a algunos de los días/noches más difíciles y dolorosos de toda mi vida”, escribió.

