La modelo Tilsa Lozano reveló cómo le va en su nueva etapa de casada con Jackson Mora, con quien se unió en matrimonio el 26 de noviembre del 2022.

A través de su cuenta de Instagram, la ex presentadora de televisión respondió a las preguntas que le hicieron sus seguidores sobre su relación.

“Como todo en esta vida, hay momentos mágicos, buenos y no tan buenos. Pero no hay nada más lindo que compartir tus días al lado de la personas a que amas y te sientes amada. Es un trabajo de todos los días, dar lo mejor de nosotros, saber que somos un equipo y que juntos la vida es más bonita”, expresó.

Asimismo, la modelo se animó a relatar cómo fue que se enamoró del boxeador. “Fue creciendo poco a poco, me tuvo paciencia, respetó mis espacios y el sistema que manejaba con mis hijos. Es muy atento, engreidor, trabajador y hay química que eso además es muy importante”, señaló.





Tilsa no se arrepiente de relación con Loco Vargas: “yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”

“Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy? Si tú no hubieses pasado, buenas o malas, no serías como hoy, lo fuerte que eres hoy. Siento que eso ha pasado conmigo, yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”, señaló.

Luego continuó con: “era muy fácil ver un programa donde el tipo salió a decir que estaba separado, a nadie le importó, salió en el programa de Aldo Miyashiro. Podían ver una y mil veces al tipo diciendo que estaba separado, pero a nadie le importó”.

