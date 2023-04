El cantante Daniel Lazo continua negándose a dejar el departamento por el que debe nueve meses de renta. Además, ha impedido que el ingreso de la propietaria al inmueble.

Este martes de 18 de abril, las cámaras de “Amor y Fuego” encontraron al músico antes de ingresar al lugar, donde fue confrontado por, Rocío Calvo, dueña del edificio.

“Me debes un montón de plata, me debes 18 mil de alquiler, me debes mantenimiento que son 12 mil y me debes 4 mil de arbitrios que nunca pagaste”, le increpó.

Al respecto, la reportera le cuestionó a Lazo por qué no dejaba que la propietaria ingresara al espacio del que no cumplía con los pagos.

“Porque todavía es mi departamento y sabes que legamente no puedes subir (…) No lo permito, legalmente todavía es mi departamento y yo decido quién entra y quién no. (...) Todo el daño que me han causado las filtraciones, por ejemplo, daños a mi salud, ropa de mi hogar”, respondió el ganador del programa concurso “La voz Perú” en 2013.

Asimismo, el cantante señaló que tiene la intención de “hacer las cosas bien”, pero no pagaría la deuda ya que “no se encuentra en posibilidades”.

