Sin rencores con sus excompañeras. Melissa Paredes señala que le encantaría volver a la pantalla chica y volvería a trabajar con Ethel Pozo y Janet Barboza. Asimismo, se solidarizó por el difícil momento que está atravesando Brunella Horna, quien tuvo que dar un paso al costado de la conducción de ‘América hoy’ por “temas de salud”.

Tras ser consultada por Trome, la actriz indicó que “trabajo es trabajo. Me encantaría volver a la pantalla chica, sería lindo. Hay un proyecto para teatro, así que estoy feliz y contenta. Vamos a ver qué pasa”, dijo durante el avant premiere de la película nacional ‘Soltera, casada, viuda, divorciada’.

Sobre trabajar otra vez con Janet Barboza y Ethel Pozo, Melissa Paredes comenta que ella es “súper profesional”. “Bueno, pero, ¿quién no ha sido crítico? Varias personas lo han sido. Yo soy una persona que nunca me apego a algo ni a nada. Ante todo, soy súper profesional y si me llaman para trabajar de cualquier lado, siempre lo haré y de la mejor manera. Eso es lo más importante. Creo que ha pasado tanto tiempo, así que no me suma acordarme de cosas que no vienen al caso, yo dejo fluir y todo bien. Tampoco es que me haya peleado con ellas, ¿no?”, acotó.

Finalmente, Melissa Paredes se solidariza con Brunella Horna y Camila Ganoza (exesposa de Richard Acuña). “Con ambas mujeres. No tengo que hablar de temas personales de otras personas. Lo he vivido en carne propia y no es nada lindo lo que están pasando ambas. Me solidarizo con las dos y espero que todo esto pare”.

Melissa Paredes se casará con Anthony Aranda

El bailarín Anthony Aranda le pidió la mano a Melissa Paredes en su viaje a Disneyland, en Estados Unidos, donde también llevó a su hija. En una publicación de Instagram de la exconductora de ‘Préndete’, se ve al bailarín arrodillarse frente a uno de los castillos del parque de atracciones para pedirle que se case con él. Cabe mencionar que la pedida de mano fue el pasado jueves 6 de abril, según lo hizo saber Melissa al escribir en su descripción del post la fecha ‘06.04.2023′.

