El cantante Daniel Lazo se pronunció, a través de sus redes sociales, para dar a conocer que ya abandonó el departamento del que se lo acusa de no haber pagado el alquiler durante 9 meses.

En el video compartido desde su cuenta oficial de Facebook, el músico menciona que ya dejó el inmueble y ahora busca dar su versión frente a las acusaciones de Rocío Calvo, propietaria del edificio.

“El tema del alquiler del departamento ya venía con problemas como hace bastantes años, unos 3, 4 años. Un departamento que alquilé de muy buena fe y con muy buenos tratos con la señora Rocío Calvo, la señora que sale como propietaria del departamento”, indica.

El cantante continuó exponiendo los problemas que se le presentaron al alquilar el departamento, los cuales habría solucionado a pesar de no ser su responsabilidad.

“La terma explotó, literalmente explotó. Tengo imágenes de esto y yo afronté el gasto, no teníamos mucho tiempo de uso y tampoco le habían hecho mantenimiento, así que nada, bueno, dije, bueno, yo lo afronto”, relató.

Más adelante, Lazo aseguró que su única intención era que se conozca cómo ocurrieron los hechos. “La verdad es que la señora incumplió con el trato de palabra que teníamos. La señora miente al decir que no le he prestado plata. Porque dice, ‘tú no me has prestado plata. Yo te pedí por favor que me adelantes’. Pero un préstamo es un favor. De buena fe lo hice y ahora lo niega”, sostuvo.

