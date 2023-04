Milena Zárate criticó las recientes afirmaciones de la actual pareja del cantante de salsa Josimar, María Fe Saldaña, quien aseguró sentirse “más madre” del hijo Gianella Ydoña.

Cabe mencionar que la novia del músico se pronunció, a través de sus redes sociales, para desmentir las acusaciones de la influencer, quien había denunciado públicamente que no la dejaba comunicarse con el menor de cuatro años.

La colombiana se refirió al respecto, en una entrevista para Trome, donde no pudo evitar empatizar con la exesposa del salsero, quien reclama poder ver al pequeño.

“Me quitan a mi hija y me vuelvo loca. Me parece fatal que quieran hacer las cosas de esa manera, valiéndose de sus contactos o poder adquisitivo, eso no se hace, porque al final, por querer hacer daño a tu ex, terminas lastimando a tus hijos. Los niños necesitan de su mamá y no es justo lo que está atravesando la joven”, expresó Zárate.

Asimismo, la bailarina desaprobó que Saldaña haya expresado sentirse madre del menor, ya que lo habría conocido desde muy pequeño.

“Nadie puede decir que es más madre que nadie, aquí los terceros sobran. Es una pena que esto pase con Josimar porque es un buen cantante y esto empaña su carrera”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR