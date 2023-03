La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, reaccionó a la denuncia pública de Gianella Ydoña contra su exesposo, Josimar, por haberse llevado a su hijo a Florida, Estados Unidos.

Cabe señalar que la influencer reveló, este miércoles 29 de marzo en “Magaly Tv La Firme”, que el cantante de salsa la había engañado que viajaría con el menor solo por algunos días. Sin embargo, el músico querría quedarse definitivamente con el infante.

Al respecto, la compañera de Rodrigo González se mostró indignada con el salsero. “No ´se qué pasa por la cabeza de algunos padres y madres, en este caso de Josimar, para pretender quitarle o alejar al niño de alguno de sus padres. El niño necesita tanto a su mamá como a su papá aunque estén separados”, expresó.

“Desde que bajó de peso se cree la última coca cola del desierto. Va con bandera de todo lo puedo, tengo una mujer, luego la otra regreso con otra, te quito el hijo. Qué barbaridad, es una lástima que una madre tenga que salir de televisión a decir devuélveme a mi hijo“, agregó Mitre en otro momento.

Josimar sobre sus escándalos amorosos: “Mi carrera es una y mi vida privada es otra”

En una entrevista para “América Espectáculos”, el artista aseguró estar aprendiendo de sus errores del 2022. “El que no comete errores no es humano. Soy humano, me puedo equivocar, pero siempre es bueno sentarse a meditar y ver en qué fallaste”, expresó.

Asimismo, Josimar mencionó que su vida profesional no fue alterada por sus relaciones. “No, porque mi carrera es una y mi vida privada es otra. La gente me sigue porque le gusta mi música, no por lo que uno se pueda equivocar en la vida privada”, indicó.

