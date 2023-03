Hace unos días Lisandra Lizama reveló que Mauricio Diez Canseco se pone violento cuando toma alcohol. Debido a esas declaraciones, Magaly Medina aconsejó a la cuba, mencionando que nunca es tarde para denunciar.

“Bueno, nunca es un mal momento para denunciar que alguien nos agredió psicológicamente o físicamente”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “ella (por Lisandra Lizama) dice que este señor tiene problemas con el alcohol y se vuelve violento. Ella da entender que la agredió físicamente, pero que ella no denunció en su momento y ya no pretende hablar del tema. Vaya, vaya, terrible las cosas que ha dicho en esta entrevista”.

Lisandra dice que no se casó por interés con Mauricio Diez Canseco: “no es el primer millonario con quien tuve una relación”

Lisandra Lizama rompió su silencio y comentó que no se casó por interés con Mauricio Diez Canseco, pues no es el primer empresario millonario con el que tiene una relación.

“No me molesta que afirmen que mi boda fue por interés o cosas por el estilo. Mauricio no es el primer empresario, el primer millonario, con quien yo tuve una relación fuerte, siempre lo he dicho, nunca he tenido relación con hombres de veinticinco años como yo, porque no me identifico. Estoy acostumbrada a que me digan lo de la diferencia de edad”, reveló Lisandra para diario Ojo.

Luego continuó con: “no se me dio por buscar en Google, ante todo, me pareció un empresario normal, hay muchos que van a Cuba a invertir su dinero, y no son millonarios, van a buscar artistas. Es normal. Yo no sabía la magnitud de las cosas, ni sabía quién era Mauricio Diez Canseco en Perú, y eso lo fue conociendo poco a poco y más aquí”.

Te puede interesar