La ex chica reality Jossmery Toledo reapareció y fue consultada sobre el polémico ‘ampay’ del que fue parte con el futbolista Paolo Hurtado en el Cusco.

Este miércoles 29 de marzo, las cámaras del programa “Amor y Fuego” captaron a la modelo entrenando en un gimnasio junto a sus amigos. “¿Jossmery has tenido comunicación con Paolo Hurtado?”, le consultó el reportero.

Ante la pregunta, Toledo se mostró incómoda y se subió a su vehículo, evitando dar su versión del escándalo de infidelidad que causó la separación del jugador de Cienciano y su esposa, Rosa Fuentes, con quien tiene dos hijos y uno en gestación.

“Yo me alejé de la tele hace tiempo. Así me paguen lo que me paguen, no voy a hablar, igual no voy a decir nada”, declaró en otro momento la infuencer.

Jossmery Toledo reaparece en redes y agradece el apoyo de sus amigas

Toledo compartió en su historia de Instagram un mensaje de reflexión sobre el significado de la amistad.

“Qué bonita es la vida cuando tienes a unas amigas que te quieren ver brillar, que quieran que cumplas tus sueños, que no te dejan sola nunca, más cuando tienes una crisis existencial, a esas amigas sin duda me alegra tanto tenerla conmigo”, se lee en la publicación.

