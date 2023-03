En conversaciones con Diario Correo, se le consultó a Monique Pardo qué opina sobre la película de Susy Díaz que está próxima a estrenarse y si ella también se animaría a llevar su vida artística a la pantalla grande, por lo que pidió que no se le compare con la mamá de Florcita.

“A mí no me compares con esa mujer, pero ni de chiste. Porque ella es una cosa y yo soy una señora, soy una dama. Yo la conozco bien, yo sé lo que es ella”, expresó Monique Pardo para Diario Correo.

La intérprete de “Caramelo”, expresó que muchas productoras de TV la han contactado para llevar su vida al cine, pero ella no ha aceptado, pues le interesa sacar un libro.

“Me ofrecen películas (...) pero lo que sí me interesa es un libro, estoy buscando un buen editor (...) imagínate todos los hombres maravillosos que he tenido en mi vida como Julio Iglesias, Mick Jagger, solo son una muestra. En mi vida hubo políticos, presidentes, no como en la vida de otras”, expresó Monique

