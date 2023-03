Gianella Ydoña, exesposa de Josimar, quien acusó al cantante de salsa de haberse llevado a su hijo a Estados Unidos, señaló que María Fe Saldaña no permite que tenga comunicación con el pequeño de cuatro años de edad.

Cabe mencionar que, este miércoles 29 de marzo, la expareja del músico hizo una denuncia pública en “Magaly Tv La Firme”, acusándolo de haberse llevado a su hijo a Florida, Estados Unidos, para vivir con él sin su consentimiento.

En el programa conducido por Magaly Medina, la influencer relató cómo el cantante se llevó a su hijo con engaños. Además, mostró el video donde la actual pareja del salsero corta una videollamada que mantenía con el menor.

“Yo también he denunciado rapto de mi hijo. (...) La que lo tiene bajo su carta es ella, se va a meter en problemas porque estamos en Estados Unidos”, señaló Ydoña.

Josimar sobre sus escándalos amorosos: “Mi carrera es una y mi vida privada es otra”

En una entrevista para “América Espectáculos”, el artista aseguró estar aprendiendo de sus errores del 2022. “El que no comete errores no es humano. Soy humano, me puedo equivocar, pero siempre es bueno sentarse a meditar y ver en qué fallaste”, expresó.

Asimismo, Josimar mencionó que su vida profesional no fue alterada por sus relaciones. “No, porque mi carrera es una y mi vida privada es otra. La gente me sigue porque le gusta mi música, no por lo que uno se pueda equivocar en la vida privada”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR