Magaly Medina tras críticas de Andrea Llosa: Mi programa es el más visto y genera envidia en los que no dan la talla.

Magaly Medina ignoró las críticas de Andrea Llosa y Yahaira Plasencia, pues asegura que ella escoge a sus enemigos.

“ Yo elijo a mis enemigos, ellos no me eligen a mí. Yo elijo a quién contestar, que se pongan en la cola ”, declaró la ‘Urraca’ para Trome.

Por otro lado, la periodista resalta que ATV la contrató para ‘hacer rating, no para hacer amigos en los canales’.

Además, Medina considera que al tener el programa más visto de la programación, eso puede generar envidia en sus compañeros.

“ Magaly TV: La Firme es el programa más visto de su programación y el más vendido también. Somos un producto comercial líder y sin duda, eso debe generar celos y envidias en aquellos que no logran dar la talla de lo que el canal necesita ”, sostuvo.

“Mi rating está en los dos dígitos, es lo normal, pero desde siempre los ‘odiadores’ viven esperanzados en que mi rating caiga. Me da risa y si mi rating baja, lo subo”, añadió.

¿Qué dijo Andrea Llosa de los conflictos de Magaly Medina con algunas figuras de ATV?

Andrea Llosa se pronunció sobre los roces de Magaly Medina con algunas figuras de ATV. La periodista considera que la ‘Urraca’ habla mal de todos porque es su trabajo.

“No voy a responder de una manera diplomática porque la verdad no me interesa, pero ella tiene un programa de televisión y si le da la gana habla mal de la gente, le encanta hablar mal de todo el mundo. Es parte del business que tiene”, sostuvo en una conversación con Fernando Díaz.

TAMBIÉN LEE