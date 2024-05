Karla Tarazona le advierte a Magaly Medina: No voy a permitir que sigan a mis hijos hasta el colegio.

Karla Tarazona decidió enviarle un mensaje a Magaly Medina, luego de que las cámaras de su programa captaran a Christian Domínguez pasar la noche en su casa.

“Solamente quiero decir algo. Hace un mes que nos vienen siguiendo, a donde vamos están ellos. Entiendo la chamba, hasta que me pongan los calificativos que quieran, pero lo que sí no me gusta y no voy a permitir es que sigan a mis hijos hasta en el colegio, porque les hago recordar que son menores de edad y vulnerables ”, sostuvo la conductora de TV en ‘Préndete’.

“ La calle es libre y pueden hacer lo que quieran, pueden decirme lo que quieran, pero les voy a pedir encarecidamente como mamá y directamente a la señora Magaly (Medina) que por favor dejen de estar siguiendo a mis hijos ”, añadió.

Karla Tarazona se viste como vedette y Christian Domínguez reacciona: “Me da orzuelo”

Karla Tarazona sorprendió al aparecer vestida como vedette en ‘Préndete’ y Christian Domínguez se cubrió los ojos para evitar verla con esas prendas.

Un reportero del programa ‘Todo se filtra’ le consultó al cumbiambero el motivo por el cual no quería ver a la madre de su hijo.

“No puedo, me da orzuelo, a propósito está que se mueve”, expresó entre risas.

Además, el cantante contó que él ayuda a Karla con sus rutinas de ejercicios.

“Yo la ayudo con las rutinas, cada vez que me dice, me falta algo, le digo has esto, le doy los secretitos”, sostuvo Domínguez.

“Es su mejor versión desde que la conocí y eso que la conozco desde los 15 años”, añadió.

TAMBIÉN LEE