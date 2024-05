Karla Tarazona sorprendió al aparecer vestida como vedette en ‘Préndete’ y Christian Domínguez se cubrió los ojos para evitar verla con esas prendas.

Un reportero del programa ‘Todo se filtra’ le consultó al cumbiambero el motivo por el cual no quería ver a la madre de su hijo.

“ No puedo, me da orzuelo, a propósito está que se mueve ”, expresó entre risas.

Además, el cantante contó que él ayuda a Karla con sus rutinas de ejercicios.

“Yo la ayudo con las rutinas, cada vez que me dice, me falta algo, le digo has esto, le doy los secretitos”, sostuvo Domínguez.

“ Es su mejor versión desde que la conocí y eso que la conozco desde los 15 años ”, añadió.

Por su lado, la también locutora radial afirmó que su relación con Domínguez solo evidencia su complicidad y no a un coqueteo.

“Es complicidad, la gente que realmente se queda y nos ve cuando llegamos, es muy distinta la historia, cada uno está en sus cosas hasta que entramos al programa, nos divertimos, nos matamos de risa, cuando termina cada uno sigue haciendo sus cosas”, expresó.

TAMBIÉN LEE