Gianella Ydoña, exesposa de Josimar, acusó al cantante de salsa de haberse llevado a su hijo a Estados Unidos y no dejar que tenga comunicación con él, en “Magaly Tv La Firme”

Cabe mencionar que el salsero y su expareja se conocían desde su adolescencia y tuvieron una larga relación que terminó convirtiéndose en matrimonio hasta el 2019, cuando decidieron separarse.

En el avance del programa conducido por Magaly Medina, la influencer asegura no saber nada del hijo que tuvo con el artista. “Hasta el día de hoy no sé nada de mi hijo ni de él (Josimar). Estoy desesperada”, expresa.

“Yo siento que mi hijito me extraña, yo sueño con él, pienso mucho en él, siento que necesita a su mamá”, agrega Ydoña para el programa de espectáculos.

Josimar sobre sus escándalos amorosos: “Mi carrera es una y mi vida privada es otra”

En una entrevista para “América Espectáculos”, el artista aseguró estar aprendiendo de sus errores del 2022. “El que no comete errores no es humano. Soy humano, me puedo equivocar, pero siempre es bueno sentarse a meditar y ver en qué fallaste”, expresó.

Asimismo, Josimar mencionó que su vida profesional no fue alterada por sus relaciones. “No, porque mi carrera es una y mi vida privada es otra. La gente me sigue porque le gusta mi música, no por lo que uno se pueda equivocar en la vida privada”, indicó.

