El ex chico reality Rafael Cardozo reveló, en una entrevista, haber invertido 20 mil en el anillo de compromiso de su expareja Carol Reali.

El brasileño se presentó en el canal de Youtube “Com FM”, donde reveló detalles de su antigua relación con la popular ‘Cachaza’. Además, reveló lo que gastó en la alianza.

“Lo peor es que no fue en canje ni nada. Si me dieron un descuento porque yo tengo un contrato con la empresa donde lo compre, porque trabajo con una marca de reloj de ellos, pero yo pagué carísimo. Lo caro ahí es la piedra”, explicó Cardozo.

Asimismo, el ex participante de “Esto Es Guerra” reveló cómo fue que le pidió a la influencer que le retornara la joya tras su separación. “Lo pagué en cuotas, pero ya lo pagué. Yo le pedí que me lo devuelva. Cuando yo terminé con Carol, yo le dije: ‘Llévate todo para que tú estés tranquila’ y de verdad se llevó todo, pero yo le dije: ‘El anillo se queda, ese no es un regalo, es un compromiso’”, indicó.

“Yo lo vendí al toque y ya lo entregué. Nunca lo iba a usar. ¿Tú usarías el mismo anillo con la siguiente persona? Fui y lo vendí al toque, demoró un poquito, pero salió, pero me criticaron por eso”, agregó el ex chico reality.

