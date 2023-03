María Fe Saldaña, actual pareja del cantante de salsa Josimar, se pronunció ante las acusaciones de Gianella Ydoña, quien aseguró que no le permite comunicarse con su hijo.

Cabe mencionar que la influencer reveló, este miércoles 29 de marzo en “Magaly Tv La Firme”, que el salsero se había llevado al infante de cuatro años de edad a vivir con él en Florida, Estados Unidos.

Tras la grave denuncia, Saldaña lanzó un comunicado, desde su cuenta de Instagram, donde aseguró que dio su versión de los hechos.

“La mamá del bebé de Josimar indica que yo colgué una videollamada, es totalmente falso. El hecho que yo pasara por detrás no quiere decir que colgué la llamada y mucho menos que me incomoda. A pesar de que no estoy de acuerdo con la conversación que escuche y que grabe la videollamada como buscando motivo para desacreditarnos”, mencionó.

Asimismo, pareja del salsero aseguró tener pruebas que contradicen las acusaciones de Ydoña. “Nadie sabe lo que sucede en el núcleo familiar, nadie tiene derecho a opinar sin conocer realmente la verdad”, indicó.

“Por mi parte el tema está cerrado, agradeceré no involucrarme más en el asunto que solo compete a los padres del bebé. Espero que puedan llegar a un acuerdo beneficioso. Para mí no solo es el hijo de Josimar, también lo siento mío, porque lo he tenido conmigo desde muy pequeño y me siento mucho más madre que cualquiera”, finalizó.





