Tula Rodríguez se molestó por desatinada broma que le hicieron en el programa de María Pía y la Carlota, pues proyectaron la frase “la viuda es la única que con certeza sabe donde está su marido”, a pantalla completa.

“¿Qué es eso? ¡Qué horrible! ¿Sabes qué? Qué chiste para más feo y fuerte, ¿cómo vas a decir que soy la única? Obviamente, él ya no está en este plano, no está en este mundo, en lo que quieras creer, qué feo tu chiste Marco Díaz”, expresó molesta Tula.

Magaly se muestra indignada con el programa de María Pía por broma a Tula sobre su viudez: “fuera de lugar”

Magaly Medina expresó su indignación con la producción del programa de María Pía, por la broma de mal gusto que le hicieron a Tula Rodríguez. “La viuda es la única que con certeza sabe donde está su marido”,

“Carlos Vílchez trató de arreglarla, pero no pudo. No tuvo el manejo necesario para arreglar una cosa así y que a mí me parece fuera de lugar. Esa era una broma nada delicada para una viuda, ella (Tula Rodríguez) perdió a su marido (por Javier Carmona) y no es la ocasión para hacer chistes sobre eso. Creo que es un tema bastante delicado”, comentó Magaly Medina.