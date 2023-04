En la última edición de Mande quien Mande, estuvo presente Tula Rodríguez, quien no puedo evitar conmoverse al hablar de Javier Carmona, su esposo, quien falleció en setiembre de 2020.

“A diferencia de mis compañeras, no puedo decir que estoy felizmente viuda. Si me dan a elegir entre todos los estados, a mí me gustaría estar casada y estar con mi esposo, no es fácil”, expresó Tula Rodríguez.

Luego continuó con: “no es fácil, porque tú te haces una vida, una idea de que te vas a morir con él, que va a ser hasta viejitos, y el tema se interrumpe”.

Los conductores del programa le consultaron a Tula si le gustaría darse una nueva oportunidad en el amor, por lo que afirmó que todavía no es el momento.

“Siempre me preguntan y la verdad que todavía me complico, porque yo siento que nadie es como él (Javier Carmona). Está mal que yo compare. Si bien es cierto, ya he pasado terapia hace tiempo, pero no. Si alguien llega que sea para sumar y espero nunca comparar. Cero presión”, finalizó.