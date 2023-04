La conductora de “Magaly Tv La Firme” tuvo duros comentarios sobre la reciente renuncia de la modelo Brunella Horna de “América Hoy” por complicaciones en su salud.

Cabe mencionar que la esposa de Richard Acuña no especificó qué problema le impide seguir en la co-conducción del magazine matutino. Sin embargo, se presume que la ex chica reality tendría un embarazo en riesgo.

Al respecto, Magaly Medina criticó que la esposa del hijo de César Acuña no se haya referido a la denuncia que ha recibido su pareja de Camila Ganoza.

“Hay tanta hipocresía en la tele (...) No saben con qué la cara la escuchaban a Brunella anunciando que no iba a estar, que se iba a tomar un tiempo antes de regresar al programa. Yo digo, ¿quién la va a extrañar? Hay que ser honestos. No hay que fingir solo porque es la esposa de un Acuña”, expresó la popular ‘Urraca’.

Luego, la presentadora de espectáculos continuó insistiendo en que sus excompañeras, Ethel Pozo y Janet Barboza, no le habían hecho las preguntas adecuadas: “Hubo muchos cuestionamientos que no ha respondido, pero como son tan sobonas no le preguntan las cosas. ¿Por qué no le preguntaron qué se siente que, en la despedida de soltero, Richard Acuña le mandó fotos con el torso desnudo a Camila Ganoza?”, indicó.

