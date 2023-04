El ex chico reality David ‘Pantera’ Zegarra reveló que en pocos meses se casará con la madre de su hija, Yoana Salazar. Sin embargo, reveló que su prometida no tiene su anillo de compromiso.

Este jueves 20 de abril en “Mande Quien Mande”, el ex competidor de “Combate” reveló cómo fue que se enamoró de su pareja y la familia que han formado.

“La primera vez que la vi me quedé encandilado. Tenemos una bebé hermosa, mi novia es mi negrita de oro. Estoy super feliz, tenemos una super familia”, expresó.

Asimismo, el exboxeador reveló que, a meses de contraer matrimonio, Salazar había extraviado su anillo de compromiso. “¡Eso no se cuenta pues! (...) ¡Ay! Es que no sé dónde lo puse”, confesó la mujer.

Ante la infidencia, la conductora María Pía Copello animó a Zegarra a que le de un nuevo anillo. “Cómo le voy a regalar otro, ¿tú crees que no cuesta? Ahora que me pida ella pues”, respondió el ex chico reality.

