Macarena Vélez y Fabianne Hayashida visitaron el set de “Mande Quien Mande”, donde confesaron haber sido bloqueadas por Ducelia Echevarría en Instagram.

Durante el programa de este viernes 10 de enero, la participante de “Esto Es Guerra” envió un peculiar mensaje para una de sus excompañeras. “La que no paraba de llorar todo el día, dentro y fuera del set”, mencionó.

Tras escuchar el clip, la popular “China” reveló que la indirecta podría haber sido dirigida hacia ella. “Yo creo que eso era para mí porque Ducelia me tiene bloqueada”, indicó. “Sí, a mí tampoco me tiene”, señaló Vélez.

“No tengo idea, pero un día la busqué y me tenía bloqueada, y a Macarena también, entonces no sé si era para mí o para Maca”, relató Hayashida. “Ducelia se pelea con todo el mundo”, agregó la ‘Pantera’ Zegarra.

“EEG”: Rosángela rompe en llanto por su lesión en el pie y Ducelia la sorprende con noble gesto

La integrante de los ‘Combatientes’ debía demostrar su rendimiento físico en “Contrincante, la lucha por la supremacía” junto a un nuevo equipo liderado por Said Palao, sin embargo, no pudo hacerlo.

Tras mostrar su lesión en el tobillo, la ‘Chica selfie’ lloró de frustración al no poder apoyar a su equipo. “Me encantaría competir. Me encantaría ponerme el casco y ponerme los guantes… no puedo. Si gustan yo voy y lo hago a mi ritmo, pero no puedo”, señaló entre lágrimas.

Al ver a su compañera quebrarse frente a cámaras, Ducelia Echevarría sorprendió a todos con un noble gesto al ofrecerse como reemplazo de Rosángela Espinoza y así evitar que se vuelva a lastimar.

