Un suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a su familia fueron víctimas de un robo a mano armada, en el distrito de San Juan de Lurigancho, la noche del pasado viernes 14 de junio.

El hecho se registró aproximadamente a las 10:50 p.m., cuando el suboficial José Fernández Estela retornaba a su domicilio en compañía de su esposa, tres hijas, su hermana y su sobrina. Al llegar al cruce de la avenida Malecón Checa con la calle 5 de Campoy, un vehículo de color gris les bloqueó el paso.

De acuerdo al testimonio de las víctimas, tres sujetos con acento venezolano, cubiertos con pasamontañas y capuchas, descendieron del auto y, con armas de fuego en mano, los interceptaron violentamente.

Los delincuentes procedieron a sacarlos de la camioneta y, bajo amenaza, les sustrajeron sus teléfonos celulares, tarjetas bancarias y la tarjeta de propiedad de manejo de armas del suboficial Fernández.

En medio del asalto, José Fernández recibió un golpe en la cabeza con la cachada de una pistola por parte de uno de los malhechores. Afortunadamente, el resto de la familia no sufrió agresiones físicas.

“Gracias a Dios no hubo ningún herido, ninguna víctima (...) llamé al 105, pero no me contestaba nadie; vino una camioneta de serenazgo, (y) lejos de llevarme a la comisaría, no me llevó, se fue y comunicó, y hasta ese momento no llegaba ningún patrullero de la jurisdicción de Zárate. Como es viernes, me imagino, habrán estado en operativos”, narró el suboficial Fernández a RPP.

Un operador policial pidió a la familia que se dirigiera a la comisaría tras el robo de sus pertenencias, pero al explicar su imposibilidad de hacerlo, les aconsejó esperar en el lugar, sin que una unidad policial llegara.

En una segunda llamada, les informaron que estaban rastreando la camioneta robada por radio, pero nuevamente ningún patrullero acudió. Finalmente, una unidad de serenazgo llegó y trasladó a la familia a un lugar seguro.