Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, reaccionó en vivo al ‘ampay’ de su expareja Karelys Molina y el tiktoker Miguel Avalos saliendo de un hotel.

Este miércoles 26 de abril, el popular personaje se presentó en el set de “Magaly Tv La Firme” para, según él, hablar por última vez sobre su exnovia.

“Ella dice: ‘yo lo conozco recién (al tiktoker)’, pero yo se lo presenté el año pasado en una activación. Solo lo conozco de vista. (...) Le deseo toda la felicidad del mundo”, expresó.

Asimismo, la presentadora de espectáculos Magaly Medina le señaló a Castillo que se notaba celoso sobre la nueva pareja de la popular ‘Robotina’.

“Fue difícil, yo he bajado diez kilos de peso no es fácil, lo puedo admitir. A mí me afectó y ella lo sabe. Ella hizo contacto cero conmigo, me bloqueó de todos lados”, señaló.

Más adelante, ‘Robotín’ agradeció a la popular ‘Urraca’ por haberle hecho “abrir los ojos” al mostrarle el ‘ampay’. “Ya lo vi, ya entendí y ya pasó, es suficiente. (...) Ahora estoy preocupándome en mí, a ver si me hace caso alguna chica. (...) Ahorita mi prioridad son mi madre y mis hijas”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR