Karelys Molina, la popular ‘Robotina’, visitó este martes el set de “América Hoy” junto a Alan Castillo, conocido como ‘Robotín’, quien está en medio de la polémica por supuestamente haberle sido infiel a Molina.

Ante las cámaras del matutino, Alan volvió a mostrarse arrepentido y pidió perdón una vez más a ‘Robotina’; sin embargo, en medio de lágrimas, ella reveló que por más que quiere creerle no puede.

“Voy a dejar de lado el personaje. Fuera de bromas, Robotina, de verdad, yo ya le pedí perdón, yo acepto mi error. Cometí un grave error, si yo pudiera retroceder el tiempo, no lo volvería a hacer, de verdad. Es una chica hermosa, talentosa, no sé qué me pasó por la cabeza, tratar de darle celos con ciertas personas, lamentablemente la perdí”, comentó el ‘Robotín’.

“Pero yo siento que la perdí un 80%, y un 20% voy a luchar por su amor porque yo creo que todo lo que hemos vivido juntos no se va ir de la noche a la mañana”, añadió.

Karelys lo escuchaba atentamente y cuando le pidieron que respondiera, no pudo evitar romper en llanto frente a cámaras. “Yo siempre le he dicho que acepto sus disculpas totalmente, pero no puedo evitar sentirme así cada vez que me acuerdo de lo que pasó. Aunque él me dice que no ha pasado nada y cuando lo miro quiero creerle, pero me queda la duda”, expresó Karelys entre lágrimas tras escuchar que su expareja quiere reconquistar su corazón.

Janet Barboza intervino para darle un consejo a la pareja de robots. “Un profesional es el más indicado para intentar salvar su relación, es que a veces el corazón cuando se rompe queda como un cristal que no pega bien, pero creo que pueden sacarlo adelante si Dios quiere”, señaló popular ‘rulitos’.

