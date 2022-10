Alan Castillo, más conocido artísticamente como ‘Robotín’, le pidió perdón públicamente a Karelys Molina, la popular ‘Robotina’ y quien fue su pareja hasta hace poco, luego que esta asistiera a la segunda gala de “El Gran Show” como su refuerzo para salir de sentencia.

Entre lágrimas, ‘Robotín’ le agradeció que acudiera a apoyarlo para salir de sentencia y dijo que si bien eso no signifique que vayan a retomar su relación, desea que ambos sigan siendo amigos, ayudándose uno al otro.

“Quiero agradecerle de todo corazón a Karelys. Sé que todo esto se ha hecho público y públicamente te quiero pedir, aprovechando que estás aquí, sé que no es fácil para ti estada parada, gracias por apoyarme en este momento y yo sinceramente con el corazón en la mano reconozco que hice mal”, expresó.

“Quiero pedirte perdón a ti, a todas las mujeres en sus casas. Tengo hijas señores y no me gustaría que las traten como yo te traté. De todo corazón te pido perdón, esto no quiere decir que quiera regresar contigo o que vas a regresar conmigo”, añadió.

‘Robotín’ insistió en que quiso “jugarle” una broma a ‘Robotina’ haciendo lo mismo con otra chica en un sauna, por lo que aseveró que está “recontra arrepentido” y que si volviera al pasado no lo haría.

Por su parte, Karelys Molina agradeció las disculpas y dijo que las aceptaba. No obstante, remarcó que está “decepcionada” y “muy herida”.

“Agradezco tus disculpas y obviamente sí, las acepto. Ya he hablado contigo antes, me has dicho todo lo que tenías que decir y ahora lo has dicho públicamente, gracias por hacerlo. Creo que sí lo merecía”, manifestó.

“Seguimos trabajando juntos, a pesar de todo le tengo cariño a él porque hemos convivido mucho. El amor no se va de la noche a la mañana. Estoy decepcionada, muy herida y no puedo hacer como si nada. Claro que lo amo y me hizo eso”, agregó.

¿Qué pasó en la primera gala?

“El Gran Show” se estrenó el último sábado 1 de octubre en medio de gran expectativa tras el precipitado de “La Gran Estrella”. El programa conducido por Gisela Valcárcel regresó cargado de varias sorpresas, entre ellos el regreso de Melissa Paredes a la televisión.

Además de la actriz, Giuliana Rengifo, Facundo González, Samahara Lobatón, Alan Castillo ‘Robotín’, el doctor Manuel Capillo, Dalia Durán, Leysi Suárez y Santiago Suárez fueron presentados como los competidores de esta temporada.

Mientras tanto en la mesa del jurado, Tilsa Lozano, Michelle Alexander, Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi serán los encargados de calificar a los participantes que lucharán semana a semana en busca de llegar a la gran final.

La primera gala de “El Gran Show” dejó dos primeros sentenciados. Pese a que derrocharon talento en la pista de baile, ‘Robotín’ y Dalia Durán fueron los competidores con menos puntaje y ahora deberán batirse a duelo por su permanencia en el reality

