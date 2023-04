Milena Zárate estuvo presente en el set de Magaly Medina, donde reveló que su expareja Edwin Sierra intentó prohibirle que vea a su hija tras el escándalo mediático con Greissy Ortega.

“Cuando yo terminé esta relación con él y con ella, el mismo día, yo pude volver con él porque pasaron cinco meses que nadie supo nada y Edwin (Sierra) a mí me estuvo rogando todo el mes de enero, todo el mes de febrero, pero para mí importaba mi dignidad de mujer porque los que ellos hicieron conmigo no tiene nombre”, expresó Milena.

Luego continuó con: “estuve en guerra con él por cuatro años para que tú me digas eso y él estuvo a punto de quitarme a mi hija por un montón de veces... Me demandó por daño psicológico y hasta me prohibió que me le acercara a mi propia hija”.

Cabe mencionar que Magaly Medina le dijo a Milena que Greissy Ortega jamás la perdonó por involucrarse sentimentalmente con Edwin Sierra.

“Yo creo que en el fondo ella (por Greissy Ortega) nunca te perdonó tampoco porque no recibió tu respaldo y porque no te comportaste como la madre que decías que eras. Las madres cuidan y las madres no permiten que sus maridos se metan con las hermanas”, dijo Magaly.