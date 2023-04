En la última edición de su programa, Magaly Medina halagó el cariñoso mensaje que le dedicó Fernando Sánchez De Lamadrid, a su hija Cassandra.

Cabe mencionar que la conductora de TV también comentó que al esposo de Jessica Newton “no le debe gustar que su yerno ande en saunas”, en referencia a las imágenes que emitió su programa donde se ve a Deyvis Orosco, saliendo de un sauna donde permaneció por casi 11 horas.

“Ojalá, en este caso, el yerno esté escuchando qué tanto este padre quiere a su hija. Para mí, que a él (Fernando Sánchez) no le debe resultar agradables muchas cosas (...) No le debe agradar mucho que su yerno ande por los saunas o que ande postergando de manera indefinida ese matrimonio que alguna vez prometió que se iba a realizar” , expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “que no se distraiga, ojito, ojito, porque creo que todos estamos mirando a Deyvis Orosco”,

Magaly se muestra indignada con el programa de María Pía por broma a Tula sobre su viudez: “fuera de lugar”

Magaly Medina expresó su indignación con la producción del programa de María Pía, por la broma de mal gusto que le hicieron a Tula Rodríguez. “La viuda es la única que con certeza sabe donde está su marido”,

“Carlos Vílchez trató de arreglarla, pero no pudo. No tuvo el manejo necesario para arreglar una cosa así y que a mí me parece fuera de lugar. Esa era una broma nada delicada para una viuda, ella (Tula Rodríguez) perdió a su marido (por Javier Carmona) y no es la ocasión para hacer chistes sobre eso. Creo que es un tema bastante delicado”, comentó Magaly Medina.

