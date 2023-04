La competidora de “Esto Es Guerra” Luciana Fuster reveló la verdadera razón por la que fue trasladada por Patricio Parodi a una clínica de emergencia.

En una entrevista para “+ Espectáculos”, la chica reality señaló que, el miércoles 19 de abril, había presentado fuertes síntomas de resfrío, por lo que necesitó ser atendida.

“Me desperté resfriada y con malestar, igual fui a chambear (a la radio). Estuve todo el día decaída, bajoneada, acá (en “Esto es guerra”) también me estuve sintiendo súper mal, y en la noche, antes de irme, me inyectaron. Me pasó un ratito y en la madrugada yo ya quería dormir y no podía, y daba vueltas, me sentía fastidiada, sentía que quería botar algo y ‘Pato’ me dice: ‘Vámonos a la clínica’”, explicó.

Asimismo, Fuster descartó estar en la dulce espera, como se especuló tras su repentina visita al médico. “No, no, la cigüeña no. Olvídate, todavía no. No, para nada. (Patricio y yo) no estamos ni pensando en eso. De que me sentía mal, me sentía pésima, pero no tiene nada que ver en eso”, aseguró.

