Dayanita reapareció en “Mande Quien Mande”, este miércoles 26 de abril, tras su abrupta salida de ‘JB en ATV’ por problemas de indisciplina.

La actriz cómica se sinceró, en el programa conducido por María Pía Copello, y reconoció que su salida fue consecuencia de los errores que cometió.

“Yo tengo el tema de que cuando estoy mal, yo soy de no responder a nadie. Como yo se lo dije a muchas personas, lo reconozco, fue un acto de indisciplina. No debió pasar eso. (...) Son estas dos llamadas de atención que tuve, pero ya la última fue la que derramó el agua del vaso”, expresó.

Asimismo, Dayanita aceptó que echa de menos a sus excompañeros del show humorístico, ya que ellos significaron mucho en su carrera televisiva.

“Extraño muchísimo a todo, he estado cuatro años. Extraño muchísimo (... ) Extraño todo porque con ellos he aprendido a convivir en familia, con ellos pude hacer familia porque durante toda mi juventud estuve sola en Lima, ellos me abrieron la puerta de su hogar, del programa y estoy súper agradecida con ellos”, señaló.

