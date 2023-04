La ex chica reality Alejandra Baigorria descartó volver a participar en el reality ‘Esto Es Guerra’, pues afirma que se encuentra en “otra etapa de su vida”.

Este viernes 21 de abril en “Amor y Fuego”, la empresaria de Gamarra visitó el set conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, donde respondió acerca de sus pasadas relaciones sentimentales y su alejamiento de los programas reality.

Durante la entrevista, la novia de Said Palao aseguró que no volvería a ‘Esto Es Guerra’ tras las fracturas que ha tenido compitiendo.

“Yo ahora tengo muchos proyectos y no creo que vuelva, no creo que regrese más. Estoy toda rota también. Me he roto la rodilla, la cabeza, el tendón y el hombro, que tengo dos meses de operada. (...) Yo agradezco mucho, pero tengo once años en reality, pero ahorita estoy en otra etapa de mi vida. Gracias a Dios, tengo muchas oportunidades y viajes por trabajo y con marcas”, mencionó.

Asimismo, Baigorria confesó que sí ha recibido algunas ofertas para ser parte de shows de televisión. “Tengo propuestas tanto en conducción como para ser parte de realities que van a salir, pero no tiene nada que ver con deportivo”, expresó.

