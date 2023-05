Su porte elegante y la radiante belleza la ha heredado de familia, donde Antonella Estela Thaiz Gonzáles Hidalgo, tiene a su madre y abuela que obtuvieron las coronas de los concurso de belleza de Catacaos. Ella ha sido designada como la que presidirá el VI Concurso Nacional de Tondero y Marinera Norteña denominada “César Zapata Espinoza” que reunirá a cientos de parejas exponentes del Perú, en nuestros bailes tradicionales.

Ella mantiene la tradición y le suma un amor especialmente la Marinera, que la práctica desde muy pequeña. Antonella a sus 14 años cursa el cuarto año de secundaria, habiendo sido alumna en la agrupación “El Nuevo Tunante”, cuna del legado del Campeón Laureado, César Zapata Espinosa.

AMANTE DEL BAILE

La pasión por el baile de la marinera la distrae y la libera de lo que le estresa, “mis padres me llevaban a clases desde que tenía 4 años, aprovechando los veranos, pero luego me fue gustando mucho y ahora no lo puedo dejar” se confiesa Antonella.

Más adelante manifiesta que le gusta bailar de todo, “ pero me concentro en la marinera, me encantaría practicar más el Tondero, pero amo la marinera. Ya mirando al futuro, pienso concluir mi secundaria e ingresr a la universidad a estudiar Medicina Humana”-

Antolnella Thaiz ha participado en varios concursos donde ha destacado y ha triunfado como el 2022 cuando junto a Snayder Eche Álvarez, subió al podio como campeones de la categoría Infantil.