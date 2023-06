Melissa Klug se dirigió nuevamente al exfutbolista Jefferson Farfán para exigirle que pase más tiempo con sus dos hijos, pues asegura que se han visto afectados.

Este miércoles 31 de mayo en ‘América Hoy’, la popular ‘Blanca de Chucuito’ afirmó que ella sí cumple con su responsabilidad como madrea a diferencia del exdeportista.

“Yo siempre he estado con la bandera blanca porque yo soy la mamá de sus hijos, yo los crio, yo comparto sus 24/7. Y esto es desgastante, yo creo que es un abuso a la autoridad. Él se siente con tanto poder de decir ‘te demando, te demando’ y así no es”, expresó.

Asimismo, Klug aseguró que ella es “la voz de sus hijos” cada vez que sale en un programa de televisión a levantar algún reclamo.

“Lamentablemente no hay un juez que le diga, así como también se le obliga a los padres a cumplir su pensión económica, también obligarlos a que pase tiempo con ellos, no hay”, señaló.

Asimismo, la empresaria los menores necesitan más presencia de Farfán en sus vidas. “Él me puede decir lo que quiera, pero mala madre jamás. Esos niños necesitan a su papá, necesitan tiempo, necesitan compartir cosas con él, yo siempre los tengo, a mi me encanta disfrutar con mis hijos, no me he perdido nada de ellos”, indicó.

