En la reciente edición de ‘América Hoy’, Melissa Klug fue una de las invitadas al programa matutino y fue consultada sobre las supuestas indirectas que se lanza con Jefferson Farfán a través de redes sociales. Sin embargo, la empresaria señala no sentirse aludida por las publicaciones de la ‘Foquita’.

“Si el papá de mis hijos pone sus estados, no me siento aludida porque él tiene tantas cosas y tantas personas a quien mandar sus dardos, que ni siquiera por aquí me pasa. No sé por qué lo asocian conmigo”, manifestó Melissa Klug. “Yo no lo sigo, no veo sus cosas, no me importa”, puntualizó.

Asimismo, la popular ‘Blanca de Chucuito’ dijo que siempre ha intentando llevar la fiesta en paz y resolver sus diferencias con Jefferson sin llegar a la vía legal.

“Yo siempre ando con bandera blanca, yo siempre estoy llamando a la paz. Pero parece que para el otro lado, como dijeron ayer (en referencia a Magaly Medina), su deporte favorito del abogado y del papá de mis hijos es demandar. Entonces, no me queda otra opción… Es mi opinión, ojalá no me caiga otra demanda. Cuando hay hijos de por medio, yo siendo la madre de sus hijos, no hay tregua ni conciliación, es un desgasto mental ”, sostuvo.

Klug reconoció estar cansada de recibir demandas cada vez que emite su opinión. “ Yo pienso que hay un abuso de derecho de poder acá… en esto que está pasando. Pero bueno, como él lo lleva todo por la vía judicial, allí es donde nos tendremos que encontrar. Esto es de años… Por mi lado, lo dilatan. Por otro lado, lo aceleran ”, expresó.

Posteriormente, resaltó que no se están peleando por un tema económico. “ Estoy pidiendo lo justo para mis hijos: tiempo. Yo no estoy pidiendo dinero ”.

