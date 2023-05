Deysi Araujo confesó que está considerando irse del país junto a su hijo tras las fuertes amenazas de muerte que ha recibido en las últimas semanas.

Cabe mencionar que recientemente los extorsionadores dejaron una bomba molotov en la puerta de la casa de la exvedette, luego de que denunciara que le estaban pidiendo 50 mil soles.

En una entrevista para un medio local, Araujo aseguró que las amenazas han afectado su salud mental, por lo que pasa noches en vela temiendo lo peor.

“Juro que no duermo de los nervios, desde que pusieron esa bomba molotov en mi casa no tengo paz. Pienso que en cualquier momento pueden hasta secuestrar a mi hijo o hacerme daño, esto no es vida”, expresó para Trome.

Asimismo, la exvedette reveló que en el extranjero recibirá el apoyo de una persona cercana a Susy Díaz, por lo que se viajará por algún tiempo.

“Bueno, las denuncias ya están, la Policía está investigando, pero creo que para estar tranquila me iré a vivir al extranjero. Ya hablé con Susy y ella tiene una amistad en Estados Unidos que me puede dar albergue por un par de meses. Quiero que mi hijo esté tranquilo y también mi familia”, sostuvo.

