Mario Irivarren absolvió algunas dudas acerca de los realitys de competencia, pues siempre se ha especulado que los romances eran armados para tener más rating.

Cabe recordar que, algunas parejas llegaron al altar como Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, así como romances que no terminaron bien como Nicola Porcella y Angie Arizaga.

En una entrevista con el canal de Youtube de Jorge Talavera, Irivarren reveló la verdad detrás de las relaciones amorosas que surgieron en ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’.

El modelo recordó una de sus experiencias con su expareja Stephanie Valenzuela, donde ambos protagonizaron una candente pelea en el que ella lo minimizó por haber trabajado en KFC.

“ No te emparejan adrede. Lo que si todo era un reality de competencia entonces debíamos armar el reality. Las discusiones y peleas aveces eran armados, por ejemplo, tuve una pelea con Stephanie, mi ex, y fue muy fuerte, ella incluso me dijo que siempre sería el mismo cajero de KFC ”, reveló.

Por otro lado, el también influencer dijo que cuando Valenzuela hizo esos comentarios, sus seguidores arremetieron contra ella por “falta de humildad”. Ante ello, Mario se sentía mal pero no podía contar lo que sucedía detrás de cámaras.

“ Siempre que voy a una entrevista hago recordar a las personas que no la ataquen porque ella no lo dijo en serio ”, señaló.

