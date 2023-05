La presentadora de espectáculos Magaly Medina se dirigió a Flor Polo para advertirle sobre su nuevo novio, Luiggi Yarasca, quien tiene antecedentes policiales.

Cabe mencionar que, este jueves 25 de mayo, la hija de Susy Díaz ‘oficializó' su nueva relación con el supuesto empresario, a quien dijo haberlo conocido cuando colaboró con su empresa en una activación.

Al respecto, Magaly Medina presentó en su programa una nota sobre el perfil de Luiggi Yarasca, donde no se encontraron propiedades a su nombre. Por otro lado, mostró que el novio de la hija de la exvedette tiene una detención por distribución de drogas.

“Uno tiene que saber con quién está, cuando inicia una relación con alguien y más si ha tenido una mala experiencia de este matrimonio fallido con Néstor Villanueva, tomas tus precauciones. De eso se trata, de no volver a equivocarse otra vez, de no toparse con un vago o vende humo. Porque hemos estado buscando y no le hemos encontrado ni un triciclo. (...) Florcita, toma tus precauciones porque no te queremos ver sufrir, no te queremos ver dañada, no queremos que descubras la verdad cuando sea demasiado tarde”, mencionó la periodista.

