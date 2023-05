La ex chica reality Alejandra Baigorria reconoció, en ‘Mande Quien Mande’, que ingresó a ‘Combate’ gracias a que era pareja del piloto Mario Hart.

Este miércoles 24 de mayo, la empresaria de Gamarra se presentó en el programa conducido por María Pía Copello, donde fue cuestionada por si el corredor de autos había sido su ‘padrino’ para entrar al reality de competencia.

“Fue así: Yo sí pase mi casting y me subí a la tubería que nadie podía hacer y, obviamente, Marisol (Crousillat) dijo ‘es la enamorada de Mario’, tú sabes cómo son las productoras”, relató.

Asimismo, la ex competidora de ‘Esto Es Guerra’ señaló que no tiene ningún problema en aceptar que algunas antiguas relaciones la han beneficiado

“A mi no me molesta que por algún ex me digan que entré a algún lado, porque al final uno hace su nombre en el camino y no tiene nada que ver. Puedes entrar por alguien, pero te mantienes haciendo tu propio nombre y no tiene nada de malo”, expresó.

Mario Hart sobre ‘Cuto’ Guadalupe por perdonar a su esposa

El esposo de Korina Rivadeneira expresó, en ‘Mande Quien Mande’, estar admirado ante la actitud que tuvo el exfutbolista con Charlene Castro.

“Sorprendido por el comportamiento ejemplar del Cuto. Para mí, ha demostrado una caballerosidad increíble. Nada quita que pueda estar pasando por un momento íntimo muy difícil, pero estoy seguro que Dios le va a dar la fortaleza para salir adelante”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR