La conductora de ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre, encaró en vivo a Greissy Ortega, a quien le señaló que no cree en el enfrentamiento que tiene con su hermana Milena Zárate.

Este martes 23 de mayo, la presentadora de espectáculos cuestionó que se de una nueva disputa entre las hermanas cuando Milena va a estrenar una serie sobre su vida.

“He estado esperando que termines de entrevistarla porque con todo cariño, estoy en todo mi derecho de no creer nada de lo que están hablando. Justo ahora resulta que querías envenenar a Milena, justo ahora ya te quieres regresar a Perú después de que casi te fuiste nadando con los niños de una manera peligrosísima. Ahora resulta que te estás quejando porque no tienes con quien dejar a tus hijos”, expresó Mitre.

La compañera de Rodrigo González continuó explicando por qué considera que la pelea entre Ortega y Zárate sería un invento.

“Ojala que yo esté bien y ojalá esas amenazas no sean verdaderas y que no pase a mayores, pero yo soy de las personas que para mí, todo esto es un cuentazo y que nos están viendo la cara a todos y a nosotros nos encanta, nos fascina porque nos dan contenido, pero no te creo nada ni a ti ni a Milena”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR