Greissy Ortega respondió a las acusaciones de su hermana Milena Zárate, quien la denunció, junto a su pareja, de amenazarla de muerte. Además, la responsabilizó por el supuesto envenenamiento que tuvo durante su embarazo.

Cabe mencionar que la ex participante de ‘El Gran Show’ declaró que durante su gestación había ido múltiples veces a la clínica por problemas del estómago, de los cuales los médicos no encontraban una causa. Sin embargo, tiempo después, una persona cercana a su familia habría culpado a su hermana menor de ser la responsable.

Este martes 23 de mayo, Ortega se enlazó con ‘Amor y Fuego’, desde Estados Unidos, para dar su descargo ante las acusaciones en su contra.

“Siempre hay dos versiones para la realidad y ustedes nunca han escuchado la mía, porque yo tenía miedo, siempre me ha dado temor, no sabía manejar bien las cámaras. (...) Pero eso no me hace una delincuente, eso no hace que llame a las personas y diga: ‘anda amenázala’ o de envenenarla, eso está jalado de los pelos”, expresó.

Asimismo, la colombiana aseguró que tomaría medidas legales contra Milena Zárate. “A mí no se me va a acusar porque sí. (...) Le pasa algo y es mi culpa directamente. (...) Se me está diciendo asesina si es de broma, es de muy mal gusto”, indicó.

