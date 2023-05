A través de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, Greissy Ortega volvió a arremeter contra Milena Zárate tildándola de explotadora, pues afirmó que, cuando trabajó con ella como bailarina, su hermana solo le pagaba 50 soles por 12 horas.

“Cuando yo vivía con ella la primera vez, me hacía trabajar de bailarina, fácil 12 horas bailando y me pagaba 50 soles porque vivía en su casa. Me tocaba simplemente acoplarme. Yo trabajaba en una tienda de ropa y tengo pruebas, siempre me mantuve con mi plata”, expresó.

Luego continuó con: “créanme que si yo le hubiera debido a ella algo, me lo hubiera cobrado al día siguiente que vine a Estados Unidos. Es muy buena para cobrar, pero muy mala para pagar y más si le debe a los hermanos, se olvida, se hace la desentendida”.

El video de estas declaraciones fue grabado por algunos usuarios y enviado al portal Instarandula.

