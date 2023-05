En una entrevista exclusiva para América Hoy, Rosa Fuente afirmó que está intentando llevar de la mejor manera su divorcio con Paolo Hurtado. Además, la empresaria reveló que lleva terapia psicológica para sobrellevar la dura situación que le está tocando vivir, pues ella se encuentra con cuatro meses de embarazo

“No me gustaría que más adelante mis hijos repitan esta historia, por eso yo decido continuar y tener esta ayuda porque sé que sin terapia no se puede (...) mi psicóloga me está ayudando muchísimo”, explicó.

“Quiero que mis hijos vean que su mamá está avanzando” , sentenció.

Rosa Fuentes en entrevista con Ethel Pozo: nunca traté de aprovecharme de la carrera de Paolo Hurtado (VIDEO)

Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado, se presentó en América Hoy, para contar sobre su negocio dedicado a la rehabilitación de los deportistas. Cabe mencionar que la empresaria resaltó que este emprendimiento no surge a raíz de la infidelidad del futbolista con Jossmery Toledo.

“Después de vivir muchos años en el extranjero ya era momento de establecerme y tener un negocio propio, dedicarme a mí (…) a base de mi experiencia, tantos años de estar casada con un futbolista se me ocurrió poner algo que no veía en Lima, un centro con todos los equipos especiales”, dijo Rosa Fuentes.

Luego continuó con: “quería expandirme un poco, siempre lo tuve reservado y nunca intenté de aprovecharme de la carrera de él, lo mantuve en reserva, pero ya es momento de comenzar. Este negocio no viene de ahorita o por ste tema que stoy pasando, esto ya tiene tiempo”

