Tony Succar nunca le ha puesto límite a sus sueños, esa ha sido una constante en su exitosa carrera musical que sabe de lucha y esfuerzo. Dos Latin Grammy por productor y álbum de salsa avalan una trayectoria que lo ha colocado en un lugar de privilegio en la industria musical que celebra el lanzamiento del álbum “Mimy & Tony”, disco que el orgulloso hijo Succar hizo para su madre.

“¿Sabes por qué lo llamé Mimy y Tony?”, por el disco de Celia y Johnny, que fue el debut de Celia en la Fania. Emparejaron a Celia con el más más de esa época, Johnny Pacheco, el productor más bravo. Este disco es una obra maestra, cuando lo escucho, digo ¡Dios mío!, es el power de los dos lados. Por eso le puse el nombre “Mimy y Tony, el debut”, y en la fotografía se ve como que estoy presentando a mi madre al mundo”.

Tony, tú has ganado Grammys con uno de tus discos, pero este trabajo es especial ¿Verdad?

La gente está reaccionando con este disco muy diferente a los demás, siempre los comentarios han sido muy musicales, porque la gente que me sigue son en su mayoría, músicos, que les encanta la salsa. Pero en este disco, siento que los comentarios son más amplios y van más al feeling. Me dicen, Tony escuché tu disco al comenzar mi día y tengo ganas de comerme al mundo, me ha motivado escucharlo, estaba triste y no sabes, la letra de las canciones son muy emocionales.

El disco tiene ese feeling porque es el disco de tu mamá. ¿O por las canciones en general?

Es increíble como Dios hace las cosas. No es que quise hacerlo así que todo tenga feeling, no es que intenté hacerlo emocional. Yo solo lo hice como hago mis producciones, todo con súper calidad. Mi trabajo, los músicos, todo es A-1, pero el elemento emocional está tan power porque no es muy natural trabajar en familia, todo el mundo está sincronizado con eso. Y sobre todo mi madre está presente.

Ese proyecto casi familiar generó que la elección de las canciones fuera también especial.

El mismo Jorge Luis Piloto, me creó una canción por eso mismo. Me dijo, Tony yo quiero aportar un tema para ese proyecto. Entonces todos los compositores que escribieron para el álbum lo hicieron pensando en una señora de 63 años, que puede ser como su mamá o un familiar que saben que su sueño era el grabar su primer álbum.

¿Imaginas que este disco sea considerado en los Latin Grammy y sea nominado?

A mí no me gusta hablar de eso, prefiero dejar a Dios que haga su magia, para nosotros ya lo logramos. Si es nominado sería increíble. Yo siento en lo más profundo de mi corazón que, si hablamos de calidad, el álbum está muy bien hecho.

Los que saben, identifican la calidad.

Es normal que a algunos les puede gustar y a otros no. Pero nadie podrá decirme que está mal hecho, de ninguna forma, de ninguna manera. Porque soy muy maniático, un profesional en esto y me he demorado dos años de mi vida haciéndolo. Le he puesto más esfuerzo a este proyecto que a cualquier otro que he hecho. Escuchen los arreglos, la música, la mezcla, es otra cosa. Mi mamá puede grabar muchos discos después, pero este será el primero.

El más reciente sencillo del álbum, “Sukiyaki”, es grabado por Mimy y Nora de la Orquesta de la Luz.

Esa canción es muy especial para mí porque yo la vengo escuchando desde que soy niño, porque mi mamá siempre la cantaba en la casa. Cuando contacté a Nora, me dijo mándame la canción y yo grabo mi voz acá (en Japón). Nunca se imaginó que yo tenía planeado viajar hasta allá, subirme a un avión y por primera vez pisar la tierra de mis ancestros y conocer mi cultura.

Así como a tu mamá, a Nora Susuki le has dado la oportunidad de grabar luego de muchos años.

Sí, Nora me lo dijo, me agradeció por la oportunidad y se emocionó mucho. Me dijo que tiene ganas de regresar a Latinoamérica, de pisar Estados Unidos para cantar. Me confió que tenía mucha fe en este proyecto. Y una de mis visiones y sueños es poder traerla y hacer conciertos juntos. Y es que ese dúo de mi mamá con ella es una cosa increíble. demasiado carisma en un solo lugar. Y eso es solo el inicio.

TE PUEDE INTERESAR